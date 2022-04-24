Губернатор поздравил учредителей Фонда святой Екатерины с пятилетием

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил учредителей Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского с пятилетием со дня создания благотворительной организации. «Имя святой Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга объединило тех уральцев, чьи сердца открыты для милосердия и сострадания, для действенной помощи тем, кто попал в беду и не может справиться с ней самостоятельно. Вы реализуете значимые социальные, культурные и образовательные проекты, заботитесь о детях-инвалидах, о пожилых людях, о многодетных и малоимущих семьях, восстанавливаете храмы, ведете большую патриотическую и воспитательную работу с молодежью», – сказал Куйвашев.

Он пожелал учредителям, благотворителям и партнерам Фонда крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. «Пасха пробуждает в нас самые лучшие чувства и помыслы, усиливает стремление творить добрые дела, проявлять милосердие и заботу о ближних», – добавил Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычёва

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»