На окраине Екатеринбурга бушует пожар – под угрозой жилые дома

В Екатеринбурге бушует пожар на окраине. На площади пять га горит сухая трава. Распространению огня способствовали порывы ветра. Сейчас пожарные работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего расширения площади пожара, так как огонь может подобраться к жилым домам.

«В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава, 12 единиц спецтехники. На месте развёрнут штаб пожаротушения», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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