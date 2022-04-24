На крестный ход вышли 4500 уральцев (ФОТО)

На пасхальный крестный ход, который не проводился с 2019 года, сегодня вышло 4500 человек, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

За клириками, которые в голове колонны верующих несли склянку с Благодатным огнём и хоругви, шли барабанщики – молодые люди из Екатеринбургского суворовского училища. Они задавали ритм торжественному пасхальному шествию.

На время продвижения колонны движение перекрывали. Крестный ход прошёл по Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Царской.

В финальной точке – у Храма-на-Крови – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений напутствовал паству на пасхальные дни.



После верующим раздали Благодатный огонь – в этом году он прибыл чуть позже обычного из-за изменений в логистике, связанных с санкциями и ограничениями в адрес России. В Иерусалим уральская миссия летала на ближнемагистральном SSJ-100, поэтому приходилось делать посадку для дозаправки в Минводах. Рейс, напомним, организовал Фонд святой Екатерины, который в этом году празднует пятилетие.



Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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