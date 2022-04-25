Нетрезвый учитель катал по лесу детей и врезался в дерево (ФОТО)

Трое школьников пострадали в ДТП, когда поехали кататься на машине со своим учителем.

В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга сообщили, что авария произошла в воскресенье, 24 апреля, в 17:20 на 4-м км автодороги на озеро Глухое.

31-летний педагог был за рулем «Фольксвагена Поло», который он арендовал через каршеринговый сервис. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали три школьника. Два 14-летних мальчика с травмами головы и 15-летняя девочка с переломом бедра и травмами головы доставлены в больницу. Они находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты. В пресс-службе прокуратуры добавили, что еще один пассажир, 11-классник, не пострадал.

Как рассказали родители подростков полицейским, дети не предупредили их, что поехали кататься с учителем.

Сотрудники полиции установили, что водительский стаж педагога – 8 лет. Он пояснил, что решил прокатить своих учеников. Двигаясь по дороге на озеро Глухое со скоростью около 70 км/ч, он вовремя не заметил, что дорога уходит направо, потерял контроль над движением, выехал с дороги и наехал на дерево. Проверка показала, что мужчина был пьян – алкотестер выдал значение 0,633 мг/л. Учителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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