Почтовое отделение на Мельковской открывается после капремонта

Одно из самых крупных городских почтовых отделений Екатеринбурга, 620027, вернулось в отремонтированное помещение по адресу: ул. Мельковская, 2б. С 26 апреля оно будет работать в прежнем режиме.

Как сообщили в «Почте России», в отделении выполнена масштабная реконструкция: сделана перепланировка, расширена клиентская зона, внедрены элементы «Доступной среды», полностью обновлена мебель. В отделении работает 6 операционных окон, почтальоны обслуживают 7 доставочных участков Железнодорожного района и Заречного. Коллектив сотрудников состоит из 20 человек.

В мае «Почта России» планирует открыть после ремонта еще одно крупное отделение – 620014. Оно вернется на свою прежнюю площадку по адресу: ул. Попова,7, где также уже завершены масштабные ремонтные работы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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