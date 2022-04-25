Уральские промышленники были прикрытием для нелегалов из ЮВА

В Свердловской области промышленное предприятие использовали для прикрытия незаконного канала взъезда мигрантов в Россию. Схема, которую раскрыли сотрудники управления ФСБ по региону, действовала так: шесть аффилированных с организаторами фирм оформляли визы для граждан стран Юго-Восточной Азии, которые якобы приезжали трудиться на промышленное предприятие в качестве рабочих. По факту до Свердловской области они даже не доезжали, нелегально находясь и работая в других регионах.

«Это способствовало бесконтрольному их пребыванию, уходу от уплаты налогов, уклонению от сдачи медицинских анализов и вакцинации в условиях пандемии коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Там уточнили, что в Россию таким образом успели выехать 585 человек. Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Екатеринбург, Елена Сычева

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