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Понедельник, 25 апреля 2022, 11:13 мск

Новости Екатеринбург

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Фестиваль Stenograffia составляет список стен, которые нужно разрисовать

Международный фестиваль уличного искусства Stenograffia начал составлять список локаций для создания арт-объектов в Екатеринбурге в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, каждый екатеринбуржец может предложить какую-то стену в качестве холста и тем самым помочь художникам облагородить городское пространство. Ограничений немного: предложенные стены должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей, архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта.

Все заявки попадут в общую базу, из которой затем художники выберут подходящие для своих арт-объектов стены. Даты окончания приема писем нет, но стоит поторопиться: обычно в мае авторы начинают работать над эскизами.

Чтобы заявка была принята, нужно сформировать электронное письмо и соблюсти несколько правил:

– сделать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства;

– в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта;

– отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой «Биржа поверхностей 2022».

Организатор фестиваля Анна Клец говорит: «Мы предлагаем жителям Екатеринбурга посмотреть на город как на пространство для художника. Мы рассматриваем самые разные поверхности, которые нам присылают, бережно собирая их в общую биржу. Будем рады получить ваши идеи, какой городской объект мы могли бы превратить в объект искусства! Ждем писем от всевидящих и неравнодушных».

Напомним, Stenograffia – один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России. Главное задача этого года: объединение людей на почве искусства во имя созидания. Летом 2022 года фестиваль пройдет в Екатеринбурге в 13-й раз. Активная фаза фестиваля запланирована на начало июля, а до старта фестиваля будут вестись подготовительные работы: поиск поверхностей, прием портфолио художников, набор волонтеров и установка договоренностей с партнерами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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