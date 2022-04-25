Ежегодно более 10 тысяч свердловчан оформляют дома по дачной амнистии

В России до 1 марта 2031 года продлена так называемая дачная амнистия. Федеральный закон позволяет в упрощенном порядке регистрировать право собственности на частные и садовые дома. Только за минувший год в Свердловской области Росреестр провел более 10 тысяч регистраций недвижимости по этой норме.

Согласно закону, граждане могут зарегистрировать право собственности на жилой или садовый дом только на основании технического плана и правоустанавливающих документов на земельный участок. С заявлением и документами нужно обратиться в МФЦ и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. На оформление регистрации уходит три-пять дней. Получив в собственность садовый или частный дом, гражданин сможет распоряжаться им как угодно: продать, подарить, передать в наследство. Также можно прописаться в доме и заключить договора на коммунальное обслуживание.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере регионального управления Росреестра Ксения Шакинко, дачная амнистия пользуется популярностью у свердловчан. В 2021 году было зарегистрировано более 10 тысяч индивидуальных жилых домов и 726 садовых. За первый квартал 2022 года оформлено в собственность уже более 2,5 тысячи частных домов и 83 садовых.

«Дачная амнистия действует с 2006 года, и в первые десять лет был наплыв желающих воспользоваться этим законом. Потом были определенные изменения в законодательной норме. Но в целом ежегодно упрощенным порядком оформления права собственности пользуются одинаковое количество людей», – пояснила специалист.

Стоит помнить, что дачная амнистия распространяется только на те объекты недвижимости, которые расположены на землях ИЖС, коллективных садов или сельскохозяйственного назначения. В Екатеринбурге бывают случаи, когда садовый домик находится в зоне многоквартирной жилой застройки, а владелец узнает об этом постфактум. Тогда садоводу нужно идти в суд, чтобы доказать свое право на оформление собственности, рассказала председатель Свердловского отделения союза садоводов России Надежда Локтионова.

Еще одна распространенная ошибка садоводов связана с непониманием нюансов дачной амнистии. Зарегистрировать в упрощенном порядке можно дом, построенный до августа 2018 года. Также есть требования к недвижимости: дом не должен быть выше 20 метров, иметь более трех этажей и располагаться в ограничительной зоне (чаще всего это связано с незаконной постройкой рядом с газопроводом).

В дачной амнистии есть приятное нововведение. Некоторые граждане могут бесплатно получить земельный участок, на котором стоит их дом. Такой объект недвижимости должен быть построен до 14 мая 1998 года, находиться в границах населенного пункта и использоваться для постоянного проживания. Тогда при оформлении прав собственности на дом нужно предоставить в МФЦ еще и схему земельного участка, добавила начальник отдела по работе с неразграниченными землями МУГИСО Ольга Заварыкина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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