Уральцы охотнее всего сдают макулатуру

Свердловский регоператор «Спецавтобаза» рассказал, как жители городов, где организован раздельный сбор мусора, сортируют отходы. Оказалось, что охотнее всего уральцы выбрасывают в специальные контейнеры макулатуру. На втором месте – пластик. На третьем – стекло и металл. Все, что выбрасывают свердловчане в баки с пометкой «Сортируемые отходы», отправляется на довыборку на комплексы в Екатеринбурге, Алапаевске и Каменске-Уральском. Там техника и рабочие досортировывают отходы, а затем бумагу, разные виды пластика, металл, битое стекло спрессовывают, упаковывают и отправляют на переработку.

«К раздельному сбору отходов присоединяется все больше людей. Сейчас он организован в 14 муниципалитетах Восточного округа Свердловской области. Однако важно не только расширять географию дуальной системы сбора отходов, но и пояснять людям, какой мусор относится к сортируемому, как его подготовить. Одна грязная бутылка может испортить все остальные чистые сортируемые отходы в контейнере, и их отправят не на переработку, а на полигон», – комментирует начальник отдела управления проектами ЕМУП «Спецавтобаза» Татьяна Бучинская.

Отметим, что для переработки годятся только чистая бумага и картон – их лучше всего собирать в кипы и перевязывать. Пластик, жестянки и стекло необходимо вымыть (этикетки отрывать не нужно) – стекло может быть как целым, так и разбитым, это не имеет значения, а вот пластик и жесть лучше сминать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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