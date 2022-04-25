Синоптики предсказали дождь со снегом на Первомай

Погода может преподнести уральцам неприятный сюрприз на первые майские праздники – в эти дни ожидается похолодание и осадки, возможен даже дождь со снегом. По информации Гидрометцентра России, в ночь на 1 мая будет около нуля, днем воздух может прогреться до +12 градусов. 2 мая, по данным Gismeteo, ночью также возможны заморозки, а днем столбики термометров поднимутся только до +5 °C. 3 мая же выглянет солнце, осадков – ни снега, ни дождя – не ожидается.

В прошлом году на первые майские в Екатеринбурге было тепло – до +15…+18 °C, а ко вторым в регионе установилась жара, было около +25 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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