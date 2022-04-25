Центр города сегодня перекроют из-за танков

Сегодня ночью состоится очередная репетиция парада с участием военной техники. Из-за этого с 20:00 до 04:00 движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

• по проспекту Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина);

• по улице Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

• по улице Татищева (от улицы Репина до улицы Мельникова);

• по улице 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина);

• по улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина).

В пресс-службе мэрии сообщают, что в таком же режиме пройдут тренировки в ночь с 29 на 30 апреля и с 5 на 6 мая.

Помимо этого, в день генеральной репетиции парада – 7 мая – те же улицы будут закрыты с 05:00 до 12:00.

Городские власти призывают екатеринбуржцев быть внимательными, продумывать маршруты движения заранее и отнестись к процессу подготовки к празднику с пониманием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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