«Уральские авиалинии» будут бесплатно возить ветеранов ВОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что с 25 апреля по 12 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут оформить бесплатные билеты на все регулярные рейсы по России.

«Авиабилеты со скидкой 100%могут выписать в кассах участники и инвалиды ВОВ. Приобрести билеты с скидкой 90% может один сопровождающий, следующий совместно с участником ВОВ», – уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Там попросили взять с собой удостоверение, которое подтверждает статус участника или инвалида Великой Отечественной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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