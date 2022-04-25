В Нижнем Тагиле при взрыва газа в квартире погибла 86-летняя бабушка

В Нижнем Тагиле в пятиэтажном доме произошёл взрыв газа. 86-летнюю жительницы квартиры доставили в больницу с ожогами, но спасти бабушку врачи не смогли. Перед смертью она рассказала полицейским, что просто чиркнула спичкой и произошёл хлопок.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошёл вчера вечером в пятиэтажном жилом доме на улице Пархоменко. В одной из квартир произошёл хлопок, после чего начался пожар. Кроме хозяйки квартиры, никто не пострадал. Бабушка сегодня утром скончалась в больнице, отметил представитель СУ СК Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции вчера успели опросить старушку в больнице. «Она сообщила, что ничего необычного с газовым оборудованием не делала: чиркнула спичкой, намереваясь поджечь газ, после чего сразу же произошёл мощный хлопок», – рассказал Горелых.

В пятиэтажке в Нижнем Тагиле газоснабжение временно приостановлено. Другие квартиры от взрыва газа не пострадали, повреждений несущих конструкций нет.

По факту смерти женщины следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

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