Несчастные случаи на производстве за год унесли 55 жизней

В 2021 году в результате несчастных случаев на производстве в Свердловской области погибли 55 человек. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замдиректора Департамента по труду и занятости населения Алексей Мельничук.

По его словам, на протяжении последних лет этот показатель постепенно снижается. Например, в 2000 году погибли 60 человек. В разных отраслях экономики динамика по несчастным случаям разная. В прошлом году снизилось число ЧП в сфере добычи полезных ископаемых и строительстве. Рост наблюдался в лесном хозяйстве, водоотведении и водоснабжении, обрабатывающем производстве – на 17%.

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев отметил, что вдвое больше людей погибают от болезней, который могут быть связаны с тяжелой психоэмоциональной нагрузкой на сотрудника – инфаркты, инсульты. В ряде случаев это можно выделить как вредный производственный фактор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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