В Свердловской области будут готовить специалистов для Ферганы

Средний Урал и Ферганская область Узбекистана могут плодотворно сотрудничать в сфере среднего профессионального образования. Кроме того, сторонами реализуются успешные проекты в промышленности, аграрном комплексе и социальной сфере.

Как сообщили в ДИПе, об этом заявил сегодня губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с хокимом Хайрулло Бозаровым 25 апреля на площадке выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«Мы уже обсуждали возможность реализации перспективных инвестиционных проектов, таких как строительство оптово-логистического центра, внедрение информационной системы «акушерский мониторинг», ряда других. Мы готовы к продолжению диалога по всем направлениям. Считаю, что значительными перспективами обладает сотрудничество в сфере среднего профессионального образования. В Свердловской области работают более ста колледжей и техникумов, которые готовят специалистов по широкому спектру специальностей», – сказал Евгений Куйвашев.

В числе других примеров совместных проектов – поставки оборудования Уралхиммаша на предприятие Ферганаазот, оборудования компании «Реиннольц» на стройплощадку паровой котельной на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе и так далее.

Отметим, Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров начали выстраивать межрегиональное сотрудничество несколько лет назад, когда господин Бозаров возглавлял другой регион – Наманганскую область.

«Я очень рад нашей встрече теперь уже здесь, в Ташкенте. Здесь представлена большая делегация Свердловской области, и мы всегда будем рады с вами работать. Мы начали в Намангане, будем продолжать в Фегране. Сейчас возможностей у нас намного больше и шире», – сказал хоким Ферганской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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