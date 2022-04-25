Прививку от менингококка могут включить в региональный нацкалендарь

Прививку от менингококковой инфекции, которая сегодня не является обязательной и детям ее ставят за счет родителей, могут внести в региональный нацкалендарь. В таком случае не исключено, что платить по 5 тысяч рублей за инъекцию не придется, это будет делать бюджет.

«Расширение нацкалендаря планируется. Но мы должны понимать, что оно связано с увеличением количества бюджетных средств на приобретение вакцины. Если мы говорим о «Менактре» – вакцине от менингококковой инфекции, то таких вакцин от менингококка сегодня несколько, зарегистрированных в России. В Свердловской области сегодня мы обязательно ставим прививку от менингококка призывникам, рекомендуем вакцинироваться контактным в очагах. И в региональном календаре планируем ввести. По России пока такого нет. Там есть рекомендации, но прививаться за счет собственных средств граждан», – рассказал «Новому Дню» главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Отметим, что сегодня родители могут за свой счет поставить вакцину от менингококка, которая пока не входит в нацкалендарь. Но стоит это дорого. Одна инъекция «Менактры» – свыше 5 тысяч рублей. А детям до определенного возраста требуется делать две прививки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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