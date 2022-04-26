Автопробег «Zа мир без нацизма» заехал в Екатеринбург (ФОТО)

Сегодня по территории Екатеринбурга проследовали участники автопробега «Zа мир без нацизма», организованного Федерацией независимых профсоюзов России. Утром на площади 1905 года состоялся митинг в поддержку курса президента Путина и спецоперации на Украине.

Руководитель автопробега, зампредседателя ФНПР Александр Шершуков, рассказал журналистам, что колонна выдвинулась из Владивостока 12 апреля. На ночь активисты останавливаются в городах, а утром общаются с местными жителями, после чего едут дальше. 1 Мая они рассчитывают встретить в Москве, а День Победы – в Волгограде. По дороге к ним присоединяются экипажи из других регионов.

В Екатеринбурге участников автопробега приветствовали вице-губернатор Олег Чемезов, герой России, депутат ЕГД Сергей Воронин, профсоюзные активисты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»