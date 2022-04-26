В Арамили загорелся жилой дом: «Ребенок мог поджечь игрушки»

Сегодня утром в Арамили произошел пожар в жилом доме. Пострадали три человека, в том числе ребенок дошкольного возраста.

«Происшествие, о котором идет речь, не носит криминальный характер. Так считают специалисты. Пострадавшие доставлены в одну из местных клиник с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Он опроверг информацию некоторых СМИ, сообщивших, что в доме произошел взрыв. «По одной из отрабатываемых версий, пострадавший ребенок мог поджечь свои игрушки, раньше он уже был в этом замечен», – сказал представитель главка МВД.

Арамиль, Евгения Вирачева

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