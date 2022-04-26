На Серовском тракте в легковушке сгорел 15-летний водитель (ФОТО)

На свердловской трассе накануне поздно вечером в аварии погиб 15-летний подросток. Он был за рулем автомобиля «Дэу Нексия». Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушку сбил грузовик «Вольво» с прицепом. От удара «Нексия» загорелась, парень получил смертельные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.

По данным свердловской Госавтоинспекции, ДТП случилось 25 апреля около 22 часов на 143 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Погибший подросток был жителем села Лая. Автомобиль принадлежит его матери. Женщина учится в автошколе и купила машину, чтобы ездить на ней после получения прав. До этого автомобилем пользовался отец ребенка. «Дэу Нексия» стояла у него во дворе, а ключи хранились в квартире в свободном доступе. Вчера вечером подросток остался с ночевкой у бабушки с дедушкой.

За рулем «Вольво», сбившего легковой автомобиль, был 33-летний мужчина. Он пояснил полицейским, что «Дэу Нексия» внезапно появилась на его полосе, затормозить он не успел. Как установили в ГИБДД, у мужчины 14-летний водительский стаж управления автомобилем категории СЕ. При осмотре грузовика выяснилось, что в тахографе отсутствует карта водителя. В отношении мужчина составлен протокол по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ. По факту смертельной аварии проводится расследование. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства, чтобы установить окончательную причину ДТП.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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