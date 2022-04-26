Полпред о проблемах сельхозсектора: «Мы импортозависимы в генетике и технике»

Уральский полпред Владимир Якушев заявил, что отечественный аграрный сектор «достаточно хорошо вооружен» и «имеет хороший запас прочности». «Потому что им серьезно занимались последние 20 лет. Так что, я уверен, посевная и уборочная пройдут без сбоев», – сказал он.

По словам полпреда, каждый год у аграриев есть проблемы, связанные с поставками удобрений. «Все работают в напряжении – и Минсельхоз, и субъекты, но в конечном итоге все получают необходимые удобрения в регионах. Но как-то все время это на нерве происходит. Все субъекты УрФО уже подтвердили, что удобрения идут, основной объем в первых числах мая получат», – добавил полномочный представитель президента на Урале.

Он также признал, что отечественный агропромышленный комплекс зависим от импорта в генетике и технике. «Надо заменять ее на отечественную, наши машиностроители должны выдавать на гора технику для АПК. И тот запас прочности, о котором я уже говорил, позволит нам перестроиться на протяжении определенного периода. Я рисков продовольственной безопасности не вижу. Мы имеем все возможности, чтобы справиться», – заверил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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