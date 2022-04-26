Пожарные искали пострадавших на 48-м этаже башни «Исеть» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в высотном апарт-комплексе «Башня Исеть» в центре Екатеринбурга прошли пожарно-тактические учения свердловских спасателей. По легенде возгорание произошло в апартаментах на 48-м этаже, все пожарные системы и водопровод в здании отключились.

Пожар на 48-м этаже

Как рассказал «Новому Дню» замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС Свердловской области Сергей Рудометов, участники учений работали в условиях, приближенных к реальным.

«Для поиска пострадавших на панорамные маски дыхательных аппаратов надевались специальные чехлы, имитирующие отсутствие видимости. Мы рассматривали наихудший вариант – что не сработали ни внутренние системы предупреждения пожаротушения, ни водопровод. Поэтому воду подавали от пожарной техники со ступени высокого давления. Наша техника может подавать воду на высоту до 400 метров. Учитывая высоту здания – 209 метров, и техника, и личный состав со своими задачами справились. В учениях приняли участие 50 человек личного состава и 9 единиц техники», – сообщил он.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»