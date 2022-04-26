Уралец начал возить ребенка на шахматы и стал жертвой загадочных совпадений

Житель Екатеринбурга Евгений Шонов поделился историей удивительных совпадений, связанных с его машиной и… шахматами. Мужчина семь лет проездил на одном и том же автомобиле без ДТП и даже мелких дорожных инцидентов, а за последние три месяца уже трижды попал в аварии не по своей вине. Во всех трех случаях он вез дочь на шахматные турниры.

«Я вам представлю совершенно железобетонное и неоспоримое доказательство, что мы все живем в матрице, и она стала сбоить. Потому что просто случайным совпадением это не объяснить. Я 7 лет отъездил на своей «Антаре», проехал всю страну, Крым на пароме, заезжал на Ай-Петри, юг России, Азовское, Черное море, Алтай. Ни одного ДТП, ни одной царапины», – рассказал екатеринбуржец.

Первое ДТП случилось в конце января. «27 января мы едем с Ксюхой в Тавду на шахматный турнир, в Ирбите стоим на перекрестке, никого не трогаем, нам в бочину прилетает «Киа Спортаж», – сообщил он.

Второе – в начале марта. «Не успели меня починить, 7 марта я поехал с Ксюхой на шахматный турнир, и прямо у дома в меня стоячего задом приезжает Х3. Расхреначил передний бампер. Поехал чиниться, ребята в сервисе говорят, давай мы тебя сразу по обоим случаям возьмем, чтобы дважды не сдавать машину. А пока подожди запчастей и езди осторожно», – добавил он.

Третье произошло совсем недавно. «24 апреля мы поехали с Ксюхой на шахматный турнир в Каменск-Уральский, и в меня стоячего на перекрестке сзади въехала «Шкода Фабия»! И расхреначила задний бампер! Друзья, что это вообще такое? Что происходит? Ну не бывает же таких совпадений», – написал Евгений в своем аккаунте в соцсети.

Екатеринбург, Елена Сычева

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