В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает уральцев об ухудшении погоды. По данным синоптиков, в среду, 27 апреля, в Свердловской области местами ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют в этот период отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Во время грозы нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, стоять рядом с окном, по возможности надо выключить электробытовые приборы. Опасно прятаться под деревьями, потому что в них может ударить молния. Кроме того, сильный ветер может поломать ветки.

При сильных порывах ветра велик риск пожаров, а также обрывов линий электропередачи, повреждения крыш. Без особой необходимости лучше не выходить на улицу, не работать на открытом воздухе и на высоте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»