Производство легендарных «Уралов» переносят из России

Производство легендарных мотоциклов «Урал», которое расположено в свердловском городе Ирбите, переносят из России. Теперь собирать их будут в Казахстане, а на Урале оставят только изготовление некоторых деталей – рам и корпусов.

Генеральный директор Илья Хаит в ролике на YouTube-канале предприятия объяснил, что фактически производство встало в начале марта из-за проблем с поставками некоторых комплектующих, равно как и с экспортом легендарных мотоциклов за рубеж. Поэтому финальную сборку решили перенести в город Петропавловск. На заводе в Ирбите будут уволены сотрудники, часть штата сохранят, новых наберут уже на казахстанской площадке. Мотоциклы «Урал», в основном, производятся на экспорт – ключевые покупатели находятся в США и Канаде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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