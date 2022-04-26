Парк Маяковского закроют на обработку от клещей

В парке Маяковского 27 апреля будут проводить акарицидную обработку территории. Центральная часть ЦПКиО будет закрыта для посетителей с 9 до 15 часов, аттракционы и кафе не будут работать до конца дня. «В этот и следующие два дня нельзя ходить по газонам, не рекомендуется гулять в парке с детьми и выгуливать собак», – предупреждает пресс-служба парка.

Стоит отметить, что 1 мая в парке Маяковского пройдут сразу два праздничных мероприятия. Горожан приглашают принять участие в субботнике под музыкальное сопровождение, а также посетить выставку ретроавтомобилей по случаю дня рождения ВАЗ 2101, знаменитой «копейки».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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