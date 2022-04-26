В Екатеринбурге отмыли Ленина (ФОТО)

Екатеринбургские коммунальщики сегодня привели в порядок памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года. Чистка бронзовых изваяний – один из пунктов ежегодной весенней уборки города.

«Это традиционное мероприятие – памятники моются каждый год. Очистка производится с помощью подаваемой под напором воды, без использования каких-либо химикатов», – рассказал заместитель главы администрации Верх-Исетского Сергей Картавенко.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, традиционно памятники в Екатеринбурге моют два раза в год: перед Днем Победы и Днем города. По плану коммунальщики очистят все главные монументы города: стелу «Екатеринбург», статуи Василия Татищева и Вильгельма де Геннина, бюст Бахчиванджи, мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и многие другие. Все работы будут завершены к 1 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»