Свердловский молочный комбинат поставлял фальсифицированное масло в школьную столовую

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора раскрыли фальсификат сливочного масла, которые было отправлено в школьную столовую. Отследить недостоверные данные по производству продукта удалось с помощью системы «Меркурий».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 25 апреля 2022 года сотрудники АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» оформил на сливочное масло жирностью 72,5 % производственный ветеринарный документ, в котором были указаны недостоверные сведения. Из сертификата следовало, что при производстве 608,8 кг масла было использовано лишь 109,5 кг сырья. Установить, за счет чего почти в шесть раз произошло увеличение готовой продукции, не представляется возможным. Фактически это означает, что производитель использовать сырье неизвестного происхождения, качество и безопасность которого не подтверждена. Такая продукция считается фальсифицированной. Поддельное масло получил комбинат школьного питания общеобразовательной школы в селе Шухруповское Туринского района.

За внесение ложных данных учетная запись Слободотуринского молочного завода была аннулирована в информационной системе «Ветис.Паспорт». По факту введения в оборот фальсификата Россельхознадзор готовит материалы для передачи в ГУ МВД региона и налоговой службы. Также ведомство направило в школьную столовую уведомление о необходимости изъятия некачественного масла из оборота.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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