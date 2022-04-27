В Екатеринбурге диспансеризацию провели прямо в жилом доме (ФОТО)

Руководитель «медицинской фракции» в городской думе Алексей Вихарев организовал прямо в жилом доме мобильный пункт диспансеризации жителей микрорайона Эльмаш. Во вторник в офисе ТСЖ по адресу: ул. Стачек, 55, медики городской больницы № 23 и волонтёры провели обследование горожан. Жильцы смогли в одном месте пройти анкетирование, измерить артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, рост и вес, сдать кровь для экспресс-анализа на уровень глюкозы и холестерина, измерить внутриглазное давление, пройти электрокардиографию.

«Пандемия серьезно подкосила здоровье наших граждан, врачи в это время боролись за жизни заболевших. Сегодня у нас появилась возможность, пандемия нам дает перевести дух, мы все вместе отрабатываем новый формат «Диспансеризация во дворах». У жителей есть прекрасная возможность прийти в определенное время по месту своего жительства обследоваться, получить диагноз и заблаговременно предупредить возможную болезнь, которая есть у человека. Очень удобный формат, самое главное, что не нужно сидеть в очередях и ходить по кабинетам. Всё можно получить с доставкой на дом. Если формат зарекомендует себя с позитивной стороны, мы его масштабируем в каждом районе города», – рассказал Алексей Вихарев.

Для помощи медикам руководитель медфракции в мобильном пункте организовал работу пяти волонтёров. Они выдавали жителям анкеты, проверяли заполненные документы, измеряли артериальное давление.

В пандемию все профилактические осмотры были приостановлены, поэтому сейчас важно о них напомнить жителям. «Диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявить онкологические заболевания и сахарный диабет, а значит, речь может идти о спасении человеческих жизней. Особенно важно обследоваться переболевшим Covid-19, – пояснил Анатолий Грачев, заведующий поликлиникой ГКБ № 23. – «Вакцинация во дворах» нам показалась очень удобной, поэтому вместе с Алексеем Андреевичем мы решили приблизить к месту жительства горожан диспансеризацию. Этот формат комфортен для работающих людей. Если мы что-то не успеем здесь сделать или человеку потребуется дополнительное обследование, то мы пригласим его в больницу в удобное для него время».

Для прохождения диспансеризации у дома жителям с собой нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС, а также результаты флюорографии, женщинам – результат осмотра гинеколога, пройденные не позднее 11 месяцев назад.

За несколько часов в мобильном пункте обследовалось более 30 человек.

Напомним, ранее депутатская группа «Помощи и содействия медицинским учреждениям г. Екатеринбурга» проводила акцию «Вакцинация в каждый двор», в рамках которой было привито более 60 тысяч жителей города. К тому же депутаты регулярно оказывают помощь больницам города. Так, недавно Алексей Вихарев помог купить роддому подшефной больницы № 14 новый аппарат УЗИ, а Михаил Вечкензин передал оборудование для кабинета диспансеризации в поликлинике №2 (ЦГКБ №1) в микрорайоне Компрессорном.

Екатеринбург, Елена Васильева

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