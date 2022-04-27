В минЖКХ объяснили, почему в жару не отключают отопление

В Екатеринбурге установилась теплая и солнечная погода, воздух днем прогревается до 20 градусов и выше, но ни местные, ни региональные власти пока не подписывают документы о завершении отопительного сезона – батареи в квартирах уральцев до сих пор горячие, и заплатят они по соответствующей строке в квитанциях за полный месяц. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области объяснили, для чего это нужно.

«Нельзя просто взять и перекрыть вентиль подачи тепла, – сказал глава ведомства Николай Смирнов. – Установлены четкие нормы, что отключать подачу тепла в дома следует только, когда в течение 5 дней среднесуточная температура превышает 8 градусов.

На сегодняшний день ни в одном муниципалитете Свердловской области такая температурная отметка не достигнута».

По словам министра, после зимы стены должны не только прогреться, но и просохнуть, чтобы избежать появления плесени и грибка. Кроме того, несмотря на жаркие дни, ночи пока холодные, а после периода потепления может прийти резкое похолодание. «При этом запустить в городах уже отключенное центральное отопление в течение нескольких часов и даже дней будет невозможно. Потому что остановка и перезапуск отопительной системы – достаточно сложная и трудоемкая операция, при которой нужно стравливать воздушные пробки, устранять возможные протечки и т.д.», – объяснил Смирнов.

По его словам, уменьшить подачу тепла можно тремя способами – установить регуляторы на батареях в квартире, снизить подачу тепла по стояку (это делается после согласия всех жителей и с помощью специалистов из УК или ТСЖ), либо же установить на доме автоматическую систему регулирования подачи теплоносителя, которая варьирует показатель в зависимости от температуры на улице. Поставить такую систему можно за счет жильцов при их согласии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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