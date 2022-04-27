В Каменске ищут пропавшего мальчика – он уже сбегал из дома (ФОТО)

В Каменске-Уральском волонтеры ищут пропавшего десятилетнего мальчика Александра Пшеницына. Ребенок исчез вчера, 26 апреля, его местонахождение неизвестно, сообщили поисковики «Лиза.Алерт».

Примечательно, что поисковую операцию по этому же поводу объявляли три недели назад – 6 апреля Саша уже уходил из дома, тогда его удалось достаточно быстро найти.

Екатеринбург, Елена Сычева

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