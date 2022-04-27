Власти Екатеринбурга рассказали, на чем будут экономить в первую очередь

Финансовый вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков назвал статьи бюджета, которые первыми пойдут под нож при ухудшении экономической ситуации.

«Екатеринбург не первый раз проходит через такие ситуации, есть сложившийся порядок рассмотрения этих вопросов. В первую очередь смотрим по инвестициям: есть ли отставание по графику работ на строительных объектах, сложности с поставками оборудования и рабочей силой. Бывают ситуации, когда подрядчик не смог приступить к работам на объекте. Так что начинаем с инвестиций и капремонтов. Во вторую очередь, рассматриваются статьи бюджета, которые не являются обязательными. Что точно никогда не будет урезано – это зарплаты, коммунальные расходы и социальные выплаты, которые взял на себя муниципалитет. Все остальное может быть рассмотрено с точки зрения возможной экономии», – сообщил вице-мэр на встрече с журналистами.

В то же время Корюков подчеркнул, что текущие условия нельзя назвать кризисом: «Кризис – это экономическая ситуация с неуправляемыми процессами. А сейчас есть сложности, связанные с внешними воздействиями, но мы их регулируем. Ковидный 2020 год научил нас основным механизмам воздействия на экономику, и в принципе, мы знаем, какой получим результат от этих воздействий».

В марте и апреле городские власти провели ревизию инвестпроектов, внесенных в бюджет на 2022 и 2023 годы. Пока ни один подрядчик не заявил, что не сможет справиться с объемом работ, подчеркнул Андрей Корюков. Однако несколько объектов все же были перенесены на год позже, так как не совсем ясны источники финансирования на областном и федеральном уровне. Например, спорткомплекс «Калининец», который реконструируют к Универсиаде. Технологически строительство на объекте завершится уже в этом году, но фактическая сдача и оплата работ произойдут в 2023 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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