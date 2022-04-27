«Ничего замораживать не будем», – вице-мэр Екатеринбурга о перспективе появления долгостроев в кризис

Администрация Екатеринбурга не будет замораживать действующие инвестиционные проекты. «Лучше перенести сроки и сделать подороже, чем заморозить объект. Опыт подсказывает, что останавливать стройку нельзя», – сообщил вице-мэр Андрей Корюков на встрече с журналистами.

Он привел в пример недостроенную гостиницу «Дели», которую снесли в прошлом году. Объект был построен на 70%, подрядчику не хватило средств, чтобы начать отделку. В итоге кирпичная коробка простояла в центре города 15 лет. Второй неудачный опыт мэрии связан с поликлиникой ЦГБ № 1 на улице Декабристов. Стройку начали в 2014 году, но из-за нехватки средств городу пришлось заморозить уже готовый корпус больницы. В итоге через несколько лет, когда работы возобновились, пришлось три раза переделывать внутреннюю планировку здания, так как изменились СанПиН.

«Сейчас у нас находится несколько крупных инвестиционных проектов в работе. Все конкурсные процедуры проведены, контракты заключены. В апреле ситуация выглядит хорошо, но уже к 1 июля станет понятно, кто из подрядчиков не справляется. Пока у нас не было ни одного обращения по поводу увеличения стоимости контракта из-за удорожания стройматериалов и оборудования. Но к концу года такие обращения возможны», – отметил вице-мэр.

Для нивелирования последствий экономического кризиса были сделаны точечные поправки в ФЗ-44 и ФЗ-223, пояснил Андрей Корюков. В частности, теперь разрешено вносить изменения в стоимость контрактов на сумму не более 100 миллионов рублей (это связано с резким ростом цен на стройматериалы и проблемами логистики). Также можно корректировать проект, не проходя повторно госэкспертизу. А также подрядчики могут рассчитывать на увеличение авансового платежа до 90% и сокращение срока оплаты до 10 дней. После изменений в федеральном законодательстве аналогичный нормативный акт был принят и на уровне города.

По словам Корюкова, на сегодняшний день сбоев в поставке стройматериалов и оборудования нет. Импортные комплектующие были либо заменены на китайские аналоги, либо теперь приходят от других поставщиков. Часть необходимого оборудования нашлось на складах в Москве, Новосибирске и Казахстане, которые делали запасы импорта. При этом Корюков признал, что технологический инвентарь отечественного производства порой стоит дороже импортных аналогов, но это было ожидаемо, так как возрос спрос. Но переплачивать в два-три раза за оборудование город не готов и будет отказываться от таких сделок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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