В Екатеринбурге разрабатывают проект строительства трамвайной ветки до Кольцово

Администрация Екатеринбурга рассчитывает получить федеральное финансирование на проект трамвайной линии до аэропорта Кольцово через микрорайоны Светлый, северный Химмаш и строящийся городок Универсиады.

«Сейчас прорабатывается техническое задание, на проектирование уйдет год-два. После этого можно будет приступить к строительству, если будет финансирование. Поскольку Федерация не дает нам добро на развитие подземного метро, а ориентирует на проекты наземного трамвая, будем просить деньги на выделенную трамвайную линию. Это хороший общественный транспорт с достаточно высокой скоростью и большим объемом перевозок», – сообщил вице-мэр Андрей Корюков на встрече с журналистами.

Он отметил, что Екатеринбург уже накопил опыт в реализации инфраструктурных кредитов. Летом будет открыта трамвайная линия в Верхнюю Пышму, активно строится маршрут в Академический район и проектируется трамвайная ветка в микрорайон Солнечный. Также власти города поддерживают проект кольцевой электрички, который лоббирует Свердловская железная дорога. Для этого потребуется построить железнодорожные пути, новые перроны и транспортные развязки – общий объем инвестиций составит около 20 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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