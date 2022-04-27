«Уральские авиалинии» отказались от полетов в СНГ до конца октября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от полетов в страны СНГ до конца октября, об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

В частности, отменены все рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан. Ранее рейсы по этим и другим направлениям были приостановлены до конца апреля, теперь срок продлили.

В лизинге у «Уральских авиалиний» находятся 54 самолета Airbus, 50 из которых компания перерегистрировала в российском реестре – на такие меры пошли и другие перевозчики, чтобы самолеты смогли получить сертификаты летной годности РФ и совершать рейсы на внутренних линиях.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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