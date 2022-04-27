Владельцы бренда Hyatt приостановят управление VIP-отелями на Урале

С середины мая сеть Hyatt International прекратит операционное управление отелями в Екатеринбурге – речь идет о Hyatt Regency и Hyatt Place. Соответствующее уведомление получила уральская компания «Хотел Девелопмент Компани», которая владеет первым отелем и арендует второй.

«Конкретно в случае Екатеринбурга речь не идет ни об остановке работы гостиниц, ни о смене бренда – международная компания приостанавливает только операционное управление. Действующие соглашения между партнерами также не расторгаются, принятое решение имеет временный характер и может быть изменено вместе с изменением обстоятельств», – уточнили в «Хотел Девелопмент Компани».

Там также отметили, что на уровень сервиса решение о смене компании, которая будет управлять отелями, не повлияет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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