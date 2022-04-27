Свердловские хлебопеки получат миллионные субсидии, если сохранят отпускные цены

В Свердловской области отобрали 27 хлебопекарных предприятий, которые получат субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. На эти цели из федерального бюджета направлено более 79 млн рублей. Главное условие предоставления господдержки – не повышать цены на продукцию.

«Субсидирование хлебопекарных предприятий впервые было введено в прошлом году и доказало свою эффективность. Несмотря на увеличение себестоимости производства, резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия не произошло. По решению правительства Российской Федерации, в 2022 году размер поддержки для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции. Это позволит и далее обеспечить доступность хлеба как социально значимого товара, для всех потребителей», – отметил министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев.

Ранее областные власти решили предоставить меры дополнительной поддержки сельхозпредприятиям, чтобы стабилизировать цены на продукты. «За счет федеральных средств мы увеличиваем размер субсидии уральским хлебопекам, также мы расширяем перечень компенсируемых затрат. В 2022 году на поддержку хлебопекарной промышленности планируется направить 79 миллионов рублей из федерального бюджета и около пяти миллионов рублей из областного бюджета», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что в 2021 году субсидией на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий воспользовались 10 предприятий на общую сумму более 40 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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