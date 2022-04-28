«Это важная победа». Первая девушка-машинист появилась на Свердловской железной дороге (ФОТО)

На Свердловской железной дороге появилась первая девушка-машинист. С января прошлого года Минтруд РФ разрешил женщинам работать по этой специальности, и на Урале была набрана первая группа желающих водить составы по рельсам. В нее попала и Карина Корчмарь. Сначала она работала приемщиком поездов, потом – оператором при дежурном по станции, получила диплом инженера путей сообщения. Затем отучилась на помощника машиниста, поработала на этой должности и, наконец, освоила профессию своей мечты – стала машинистом электропоезда. Девушка будет водить в том числе и городскую электричку в Екатеринбурге.

«Ощущения непередаваемые. Думаю, что это небольшая, но важная победа. У меня получилось преуспеть в сфере, которая до недавнего времени была для нас, девушек, закрыта. Теперь задача – оправдать оказанное доверие и не подвести», – сказала Карина.

Сейчас на СвЖД работают 16 женщин – помощниц машиниста. Из них две заканчивают стажировку и скоро тоже станут самостоятельно водить электропоезда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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