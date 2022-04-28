В припаркованном в Екатеринбурге автомобиле нашли три трупа

В Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружен припаркованный автомобиль с телами трех мужчин внутри.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что страшная находка была сделана на улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших нет. Проводятся судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти мужчин. Следователи опрашивают очевидцев, а также знакомых погибших.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что личности всех троих уже установлены. Это местные жители 1982, 1984 и 1979 годов рождения, все ранее судимые. Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован на супругу одного из погибших. Женщина пояснила, что её муж уехал из дома на машине ещё в выходные, и с тех пор не появлялся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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