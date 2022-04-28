В Серове на два месяца частично закрыли детский сад с протекающей крышей и грибком на стенах

В Серове на два месяца частично закрыли детский сад «Золотой ключик», где протекала крыша, на стенах были грибки, а пол проваливался.

Роспотребнадзор провел проверку в серовском садике № 11 «Золотой ключик» после того, как в интернете появилась информация о протекающей в здании крыше. Выяснилось, что в ремонте нуждается не только кровля.

«Полы в спортивном зале, стены и потолки других помещений имеют дефекты и повреждения, кроме того, следы протеканий и поражения грибком наблюдаются в помещениях музыкального зала, спортивного зала, игровых помещений четырех групп. Выявленные нарушения не позволяют проводить надлежащую уборку и дезинфекцию, что является нарушением», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, добавив, что такие нарушения санэпидрежима угрожают жизни и здоровью детей.

По решению Серовского районного суда деятельность детского сада была частично приостановлена на 60 суток. А именно – временно закрыты четыре группы. Детей перераспределили по другим садикам. В «Золотом ключике» уже начался ремонт.

Екатеринбург, Серов, Анастасия Истомина

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