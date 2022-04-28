Первомай в Екатеринбурге: где перекроют дороги и кто споет на центральном стадионе (СПИСОК)

В День Весны и Труда в Екатеринбурге пройдет 25-тысячная демонстрация, что будет сопряжено с некоторыми ограничениями, в частности с перекрытием улиц и запретом розничной продажи алкоголя.

Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщили в мэрии, первомайская демонстрация, организованная профсоюзами Свердловской области, начнет шествие в 09:30 от здания Главпочтамта (проспект Ленина, 39) и дойдёт до памятника Ленину на площади 1905 года. Время сбора колонны назначено на 09:00.

Для этого с 06:00 до 15:30 будет ограничено движение транспорта по следующим центральным улицам города:

– улица Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

– проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова);

– улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы

8 Марта);

– улица 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева);

– улице Толмачёва (от переулка Почтового до проспекта Ленина).

Кроме того, будет запрещена парковка на площади 1905 года (с 00:00 до 15:30); улице Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина); улице 8 Марта (от улицы Малышева до проспекта Ленина); проспекте Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова, с 06:00 до 15:30).

В 10:00 напротив администрации города начнется праздничный митинг. Ожидается, что в нем примут участие до 25 тысяч уральцев – работников разных предприятий и организаций. Завершением дня станет концерт групп «Ва-Банкъ» и «7 Б» на сцене стадиона «Екатеринбург Арена» (улица Репина, 5). Вход на площадку откроется в 16:00.

Напомним, что в связи с проведением культурно-массового мероприятия в центральном микрорайоне города розничная продажа алкоголя с 08:00 до 16:30 будет запрещена:

– в границах улиц Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

– на улице Малышева, от улицы Карла Либкнехта до улицы Сакко и Ванцетти;

– на улице Сакко и Ванцетти, от улицы Малышева до улицы Антона Валека;

– на улице Антона Валека, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Маршала Жукова;

– на улице Маршала Жукова, от улицы Антона Валека до улицы Боевых Дружин;

– на улице Боевых Дружин, от улицы Маршала Жукова до улицы Бориса Ельцина;

– на улице Бориса Ельцина, от улицы Боевых Дружин до набережной Рабочей молодёжи;

– на улице 8 Марта, от набережной Рабочей молодёжи до проспекта Ленина;

– на проспекте Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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