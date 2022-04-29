«Спецавтобаза» рассказала, как будут вывозить мусор во время длинных выходных

ЕМУП «Спецавтобаза» в майские праздники будет работать в штатном режиме, но будет усилен мониторинг за площадками, чтобы контейнеры не переполнялись. Специалисты отмечают, что в длинные выходные объем мусора обычно увеличивается.

В пресс-службе «Спецавтобазы» заверили, что при необходимости мусор будут вывозить чаще. «Дополнительная техника для вывоза ТКО уже добавлена на маршруты, в субботниках задействованы резервные машины», – заявил начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

О переполнении баков жители могут также сообщать через сообщения в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру 8 (912) 690-07-00. По этому же номеру или по электронному адресу sab@sab-ekb.ru можно обращаться для вывоза мусора после субботников – все заявки примут и отработают в штатном режиме, в течение трех дней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»