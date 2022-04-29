Екатеринбургские спасатели отправились тушить крупные пожары в Зауралье

Свердловская область направила аэромобильную группировку спасателей в Курганскую область, где бушуют природные пожары. На борьбу с огнем отправились 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Все спасатели оснащены специальной техникой для тушения ландшафтных пожаров.

Из-за аномально жаркой погоды и сильного ветра в Курганской области сложилась опасная обстановка. Сразу два ландшафтных пожара действуют в поселке Моревское и вблизи коллективных садов «Малиновка». В Моревском загорелась сухая трава на площади 1 тысяча кв. м, и огонь перекинулся на шесть домов. В СНТ «Малиновка» объявили эвакуацию жителей, так как начали гореть дачные домики. Всего в ликвидации пожара задействовано более 100 сотрудников МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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