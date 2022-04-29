В майские праздники гаишники откроют охоту на нетрезвых водителей

С 29 апреля по 3 мая сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга будут особенно тщательно проверять водителей на состояние опьянения, а также выявлять тех, где ездит без прав, сообщили в пресс-службе ОГИБДД города.

В инспекции напоминают, что с начала 2022 года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей случилось 18 ДТП, в которых один человек погиб и 30 получили травмы различной степени тяжести.

Как уже сообщал «Новый День», за езду в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Это штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Горожан, которые увидят на улицах нетрезвых водителей, просят обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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