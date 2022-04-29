Выбирайте пути объезда: какие улицы в каких районах перекроют 1, 2, 8 и 9 мая

В период майских праздников в центр на личном автомобиле лучше не ездить, либо выбирать дни, когда не будет массовых мероприятий и забегов. Перекрывать улицы будут 1, 2, 8 и 9 мая. Кроме центра, перекрытия заденут Кировский район, Химмаш, Уралмаш и другие районы Екатеринбурга.
1 мая
С 06:00 до 15:30 будет ограничено движение транспорта по улицам в центре:
– улица Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);
– проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова);
– улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);
– улица 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева)
улице Толмачева (от переулка Почтового до проспекта Ленина).
В связи с этим изменятся маршруты трамваев и автобусов.
Также 1 мая будет запрещена парковка на следующих участках в центре:
– на площади 1905 года (с 00:00 до 15:30);
– улице Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина);
– улице 8 Марта (от улицы Малышева до проспекта Ленина);
– на проспекте Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова, с 06:00 до 15:30).
2 мая
С 07:00 до 15:00 будут перекрыты:
– улица 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;
– улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.
С 09:00 14:00 будут перекрыты:
– проспект Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина;
– улица 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина.
Автопарковка на площади 1905 года будет закрыта 2 мая с 00:00 до 16:00 и с 00:00 5 мая до окончания праздничных мероприятий. В связи с перекрытиями улиц, будет изменена схема движения общественного транспорта.
8 мая
С 09:45 до 11:15 будут перекрыты:
– нечетная сторона проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского;
– улица Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева;
– улица Кузнечная, от улицы Первомайской до улицы Бажова.
С 10:00 до 12:00 будет перекрыта улица Бисертская, от улицы Молотобойцев до дома № 4 на улице Бисертской.
9 мая
С 06:00 до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты:
– проспект Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта;
– улица 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
– улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;
– улица Толмачёва, от проспекта Ленина до улицы Николая Никонова;
– улица Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
– улица Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина.
С 10:00 до 12:00 будет перекрыта улица Грибоедова, от переулка Углового до улицы Торговой.
С 10:45 до 14:00 будет закрыто движение:
– по улице Мира, от улицы Первомайской до улицы Малышева;
– по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до улицы Мира.
С 11:00 до 13:00 будет закрыто движение:
– по улице Ильича, от площади 1-й Пятилетки до улицы Кировградской;
– по улице Кировградская, от улицы Ильича до улицы 40-летия Октября;
– по проспекту Орджоникидзе, от улицы 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.
С 19:00 до окончания праздничных мероприятий закроют:
– улицу 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева;
– улицу Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;
– улицу Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской;
– улицу Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта.
При этом будет осуществляться пропуск общественного транспорта.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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