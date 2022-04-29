Выбирайте пути объезда: какие улицы в каких районах перекроют 1, 2, 8 и 9 мая

В период майских праздников в центр на личном автомобиле лучше не ездить, либо выбирать дни, когда не будет массовых мероприятий и забегов. Перекрывать улицы будут 1, 2, 8 и 9 мая. Кроме центра, перекрытия заденут Кировский район, Химмаш, Уралмаш и другие районы Екатеринбурга.

1 мая

С 06:00 до 15:30 будет ограничено движение транспорта по улицам в центре:

– улица Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

– проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова);

– улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);

– улица 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева)

улице Толмачева (от переулка Почтового до проспекта Ленина).

В связи с этим изменятся маршруты трамваев и автобусов.

Также 1 мая будет запрещена парковка на следующих участках в центре:

– на площади 1905 года (с 00:00 до 15:30);

– улице Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина);

– улице 8 Марта (от улицы Малышева до проспекта Ленина);

– на проспекте Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова, с 06:00 до 15:30).

2 мая

С 07:00 до 15:00 будут перекрыты:

– улица 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

– улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.

С 09:00 14:00 будут перекрыты:

– проспект Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина;

– улица 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Автопарковка на площади 1905 года будет закрыта 2 мая с 00:00 до 16:00 и с 00:00 5 мая до окончания праздничных мероприятий. В связи с перекрытиями улиц, будет изменена схема движения общественного транспорта.

8 мая

С 09:45 до 11:15 будут перекрыты:

– нечетная сторона проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского;

– улица Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева;

– улица Кузнечная, от улицы Первомайской до улицы Бажова.

С 10:00 до 12:00 будет перекрыта улица Бисертская, от улицы Молотобойцев до дома № 4 на улице Бисертской.

9 мая

С 06:00 до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты:

– проспект Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта;

– улица 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;

– улица Толмачёва, от проспекта Ленина до улицы Николая Никонова;

– улица Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

– улица Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина.

С 10:00 до 12:00 будет перекрыта улица Грибоедова, от переулка Углового до улицы Торговой.

С 10:45 до 14:00 будет закрыто движение:

– по улице Мира, от улицы Первомайской до улицы Малышева;

– по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до улицы Мира.

С 11:00 до 13:00 будет закрыто движение:

– по улице Ильича, от площади 1-й Пятилетки до улицы Кировградской;

– по улице Кировградская, от улицы Ильича до улицы 40-летия Октября;

– по проспекту Орджоникидзе, от улицы 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.

С 19:00 до окончания праздничных мероприятий закроют:

– улицу 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева;

– улицу Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

– улицу Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской;

– улицу Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта.

При этом будет осуществляться пропуск общественного транспорта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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