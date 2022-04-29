В Свердловской области на 1 мая ударят заморозки

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение. В ночь с 30 апреля на 1 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов.

Виновником резкого похолодания на Среднем Урале стал атмосферный фронт, наступающий с Европейской территории России. По данным Уральского гидрометцентра, дневная температура воздуха будет на уровне +6…+12 °C, ожидается слабый, неустойчивый ветер. В субботу, 30 апреля, будет пасмурно и без осадков. В воскресенье, 1 мая, пройдет небольшой дождь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»