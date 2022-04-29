В выходные в Екатеринбурге запустят фонтаны. Их начнут включать постепенно, по одному. Первый на очереди – фонтан в сквере Попова у памятника изобретателю радио. За ним – светомузыкальный фонтан на Плотинке в русле реки Исети. Оба должны запустить к 1 мая.

В Екатеринбурге больше десятка действующих фонтанов – «Каменный цветок», «Машина времени» на Вайнера, фонтаны у ТЦ «Пассаж» и Ельцин-центра, фонтан в дендрарии на 8 Марта и у памятника «Чёрный тюльпан», «Шар» у драмтеатра, «Созвездие» в парке Маяковского, фонтан за оперным театром.

Екатеринбург, Елена Сычева

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