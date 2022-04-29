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Пятница, 29 апреля 2022, 10:59 мск

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На Урале почти отменили масочный режим

На Урале ослабили масочный режим. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправки в указ № 100, который определяет все коронавирусные ограничения. Теперь защитные средства надо носить только в местах, где собирается больше 50 человек.

При этом, как пояснили в департаменте информполитки Свердловской области, оставшиеся ограничения касаются только зданий, сооружений и помещений. Про транспорт в сообщении не говорится.

Впрочем, масочный режим в Свердловской области не соблюдается уже практически нигде уже в течение последних нескольких недель. При этом на заболеваемость это, судя по данным оперштаба, не влияет – она снижается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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