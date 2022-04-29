УГГУ: мы готовим только треть или четверть необходимых отрасли специалистов

В горнодобывающей отрасли Свердловской области сохраняется острый дефицит кадров. Предприятия и вузы ищут новые формы взаимодействия для подготовки специалистов, но полностью справиться с проблемой пока не удается.

На сегодняшней пресс-конференции представители предприятий горной отрасли рассказали, какие специальности сегодня самые востребованные. По словам заместителя директора по персоналу Уральского филиала «Полиметалл УК» Артемия Черданцева, в первую очередь горнякам нужны геологи. Также есть проблемы с обогатителями, с качественными работниками по открытым и подземным горным работам, и особенно – с химиками. «Современное предприятие без анализа руды и продукции никуда не денется, а химиков дефицит», – рассказал он. Директор по персоналу АО «Севуралбокситруда» Константин Малахов добавил, что прямо сейчас СУБР укомплектован кадрами, но активно занимаемся поиском новых специалистов. «Мы видим возраст наших работников, и нам нужен резерв, чтобы была преемственность поколений и не было провала», – отметил он.

Ректор УГГУ Алексей Душин заявил, что сегодня Горный университет готовит только треть или четверть специалистов от необходимой потребности. «На каждого нашего выпускника приходится от двух до 10 вакансий», – заявил он. При этом возможность увеличить число бюджетных мест есть, но она ограничена. Поэтому, считает ректор, необходимо еще больше наращивать целевой прием студентов. Еще одна проблема университета – общежития для иногородних. Среди студентов УГГУ только 55% – екатеринбуржцы, еще 25% приехали из городов Свердловской области, остальные – из других регионов.

Директор института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков сообщил, что есть несколько проблем, которые университет не может решить. Первая – это демографическая яма 1990-х, с которой поделать ничего нельзя. Вторая – уровень подготовки абитуриентов из области по физике и химии, он довольно низкий. Третья – закончив бакалавриат, студенты поступают на магистратуру, но тем же летом зачастую находят работу, причем не по специальности, и не доучиваются.

Чтобы привлечь молодежь в горную отрасль, компании уже начинают подбор будущих кадров со школы. Старшеклассников на севере области пытаются заинтересовать деловыми играми и квестами. С другой стороны, заключаются соглашения с вузами и политехникумами о совместной работе по подготовке специалистов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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