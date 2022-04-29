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Пятница, 29 апреля 2022, 12:15 мск

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В майские праздники по «Пушкинской карте» свердловчане смогут посетить 300 культурных событий

Музей военной техники УГМК

Молодые жители Свердловской области смогут посетить по «Пушкинской карте» до 300 культурных событий, посвященных майским праздникам. Как сообщил замминистра культуры региона Сергей Радченко, к проекту присоединились 130 организаций, в том числе частных.

Так, в майские каникулы «Пушкинской картой» можно расплатиться за билеты на спектакли театра музкомедии, на выставки центра «Эрмитаж Урала», а также экскурсии в музее военной техники в Верхней Пышме. Кроме того, с февраля по карте можно посещать киносеансы в 27 кинотеатрах Свердловской области. Например, «Дом кино» 9 мая будет показывать два фильма – «Крылья над Берлином» и «Первый Оскар». Первая лента рассказывает о малоизвестном факте из истории Великой Отечественной войны, когда советские самолеты уже в августе 1941 года совершали налеты на Берлин. Вторая картина о том, как советские режиссеры-документалисты снимали фильм о боях за Москву в Великую Отечественную войну, и впоследствии их работа была отмечена премией Американской киноакадемии.

Сергей Радченко напомнил, что «Пушкинскую карту» могут оформить на портале «Госулуги» граждане России от 14 до 22 лет. На ней зарезервировано 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на культурные события. В Свердловской области по программе «Пушкинская карта» с начала года было продано более 180 тысяч билетов. Картой воспользовались около 150 тысяч подростков и молодых людей, проживающих на Среднем Урале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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