Куйвашев встретился с Соловьевым

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с журналистом Владимиром Соловьевым – главой Союза журналистов России, тезкой одиозного телеведущего, который вчера сделал несколько скандальных заявлений в адрес уральских политиков.

В ходе встречи губернатор и глава СЖР «обсудили вопросы взаимодействия власти и медиасообщества».

Напомним, в эти дни в Екатеринбурге проходит XII Уральский медиафорум.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»