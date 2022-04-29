Куйвашев встретился с Соловьевым

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с журналистом Владимиром Соловьевым – главой Союза журналистов России, тезкой одиозного телеведущего, который вчера сделал несколько скандальных заявлений в адрес уральских политиков.
В ходе встречи губернатор и глава СЖР «обсудили вопросы взаимодействия власти и медиасообщества».
Напомним, в эти дни в Екатеринбурге проходит XII Уральский медиафорум.
Екатеринбург, Елена Сычева
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