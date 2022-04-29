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Пятница, 29 апреля 2022, 12:15 мск

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Куйвашев встретился с Соловьевым

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с журналистом Владимиром Соловьевым – главой Союза журналистов России, тезкой одиозного телеведущего, который вчера сделал несколько скандальных заявлений в адрес уральских политиков.

В ходе встречи губернатор и глава СЖР «обсудили вопросы взаимодействия власти и медиасообщества».

Напомним, в эти дни в Екатеринбурге проходит XII Уральский медиафорум.

Екатеринбург, Елена Сычева

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